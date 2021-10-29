Хунта Мʼянми засудила до 20 років помічника ексглави уряду Аун Сан Су Чжі

У Мʼянмі до 20 років позбавлення волі засудили помічника ексглави уряду Аун Сан Су Чжі — У Він Хтейна.
Як повідомляє AFP із посиланням на адвоката, Хтейн отримав тюремний термін за звинуваченням у державній зраді.
Спочатку помилково повідомлялося, що 20 років увʼязнення отримала сама Аун Сан Су Чжі, яка перебуває під вартою.
Військова влада звинувачує Су Чжі в отриманні хабарів, порушенні закону про імпорт та експорт, закону про ліквідацію наслідків стихійних лих та порушенні закону про нерозголошення державної таємниці. Також їй висунуто звинувачення у підбурюванні до заколоту.
До військового перевороту лауреатка Нобелівської премії Су Чжі фактично виконувала обов’язки премʼєр-міністра.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, запровадили воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією.
- Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого. Військові та поліція вбили понад 700 людей.
- 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.
- У вересні тіньовий уряд Мʼянми закликав населення до збройного повстання проти хунти, але більшість протестів досі мають мирний характер.