Переворот у Мʼянмі: лідер хунти очолив уряд країни й пообіцяв провести вибори

Після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.
Про це повідомляє BBC.
У телезверненні до народу лідер хунти, генерал Мін Аун Хлайн заявив, що посяде посаду премʼєр-міністра країни. Також у зверненні він пообіцяв, що в країні планується провести нові загальні вибори у другій половині 2023 року. До того часу у Мʼянмі продовжить діяти режим надзвичайного стану.
Попри обіцянки провести «багатопартійні» вибори, Мін Аун Хлайн звинуватив партію поваленої в результаті перевороту Аун Сан Су Чжі у тероризмі. Також він заявив, що прихильники Аун Сан Су Чжі умисно поширюють у країні коронавірус.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, ввели воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого.
- Військові та поліція вже вбили понад 700 людей.
- На початку квітня посол ООН у Мʼянмі, виступаючи на закритому засіданні Ради безпеки ООН, заявила, що країні загрожує громадянська війна і «кривава бійня неминуча».