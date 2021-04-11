У Мʼянмі військові за день вбили 82 демонстрантів. Загальна кількість жертв уже понад 700

У Мʼянмі в місті Пегу під час придушення демонстрацій силовики і військові вбили щонайменше 82 людей. Востаннє подібна кількість жертв була 14 березня, коли в Янгоні вбили трохи більше 100 осіб.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на звіт Асоціації з допомоги політичним вʼязням (AAPP) за 10 квітня.

Активне придушення акцій протесту проти військової хунти відбувалося 9 квітня. За даними місцевих ЗМІ, тіла вбитих збирали військові. Їх складали на території буддистської пагоди. У AAPP зазначають, що кількість загиблих може бути й більшою.

За даними AAPP, всього з початку держперевороту силовики і військові вбили 701 людину.

Крім цього, силовиків звинувачують у використанні проти демонстрантів важкого озброєння, реактивних гранат і мінометів. Ця інформація не підтверджується незалежними джерелами, але фотографії та відео з Пегу демонструють фрагменти мінометних снарядів.