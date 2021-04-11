В Мьянме военные за день убили 82 демонстрантов. Общее число жертв уже превысило 700

В Мьянме в городе Пегу при подавлении демонстраций силовики и военные убили минимум 82 человек. Последний раз подобное количество жертв было 14 марта, когда в Янгоне убили чуть более 100 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет Ассоциации по помощи политическим заключенным (AAPP) за 10 апреля.

Активное подавление акций протеста против военной хунты проходило 9 апреля. По данным местных СМИ, тела убитых собирали военные. Их складывали на территории буддистской пагоды. В AAPP отмечают, что количество погибших может быть и больше.

По данным AAPP, всего с начала госпереворота силовики и военные убили 701 человека.

Кроме этого, силовиков обвиняют в использовании против демонстрантов тяжелого вооружения, реактивных гранат и минометов. Эта информация не подтверждается независимыми источниками, но фотографии и видео из Пегу демонстрируют фрагменты минометных снарядов.