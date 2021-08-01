Переворот в Мьянме: лидер хунты возглавил правительство страны и пообещал провести выборы

После переворота военный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны.
Об этом сообщает BBC.
В телеобращении к народу лидер хунты, генерал Мин Аун Хлайн заявил, что займет пост премьер-министра страны. Также в обращении он пообещал, что в стране проведут новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года. К тому времени в Мьянме продолжит действовать режим чрезвычайного положения.
Несмотря на обещания провести «многопартийные» выборы, Мин Аун Хлайн обвинил партию поверженного в результате переворота премьера Аун Сан Су Чжи в терроризме. Также он заявил, что сторонники Аун Сан Су Чжи умышленно распространяют в стране коронавирус.
- 1 февраля 2021 в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020 года. Военные задержали членов правительства, ввели военный режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Массово стрелять в гражданских силовики начали 28 февраля.
- Военные и полиция уже убили более 700 человек.
- В начале апреля посол ООН в Мьянме, выступая на закрытом заседании Совета безопасности ООН, заявила, что стране грозит гражданская война и «кровавая бойня неизбежна».