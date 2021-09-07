Тіньовий уряд Мʼянми закликав населення до збройного повстання проти хунти

Уряд національної єдності Мʼянми (NUG) закликав населення країни до загальнонаціонального повстання проти військових, які захопили владу в країні в результаті перевороту.
Про це повідомляє CNN.
NUG — група представників скинутої влади, противників перевороту й представників груп етнічних меншин, які прагнуть міжнародного визнання у якості законного уряду Мʼянми. NUG координує протести в країні.
Президент NUG Дува Лаші заявив, що оголошує в Мʼянмі надзвичайний стан. Він також закликав етнічні угрупування Мʼянми, які бʼються за свою автономію, атакувати війська хунти.
За словами Лаші, військові і поліція повинні приєднатися до опору, а чиновники Мʼянми — бойкотувати роботу в державних органах. У NUG також оголосили, що скоро загони народного ополчення перейдуть в наступ і здійснять в Мʼянмі народну революцію.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, ввели воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого.
- Військові та поліція вже вбили понад 700 людей.
- 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.