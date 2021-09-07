Теневое правительство Мьянмы призвало население к вооруженному восстанию против хунты

Правительство национального единства Мьянмы (NUG) призвало население страны к общенациональному восстанию против военных, захвативших власть в стране в результате переворота .

Об этом сообщает CNN.

NUG — группа представителей свергнутой власти, противников переворота и представителей групп этнических меньшинств, которые стремятся получить признание в качестве законного правительства Мьянмы. NUG координирует протесты в Мьянме.

Президент NUG Дува Лаши заявил, что объявляет в Мьянме чрезвычайное положение. Он также призвал этнические группировки Мьянмы, сражающимся за свою автономию, атаковать войска хунты.

По словам Лаши, военные и полиция должны присоединиться к сопротивлению, а чиновники Мьянмы — бойкотировать работу в государственных органах. В NUG также объявили, что скоро отряды народного ополчения перейдут в наступление и совершат в Мьянме народную революцию.