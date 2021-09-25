У Мʼянмі на протести проти військової хунти вийшли буддійські ченці

У столиці Мʼянми місті Мандалай десятки буддійських ченців вийшли на акцію протесту проти військової хунти і вимагають звільнити політичних вʼязнів. Акція протесту відбулась в суботу, 25 вересня.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
«Монахи, які люблять правду, перебувають на боці народу», — заявив один з керівників протесту.
Зазначимо, що 19 вересня військові хунти розстріляли баптистського пастора. Загалом протягом кількох місяців хунта плюндрує буддійські та християнські храми в країні: відбирають храмові будівлі, а майно знищують.
DW пише, що Мʼянма — переважно буддистська країні і ченців там вважають моральним авторитетом. У минулому вони вже організували опір військовим урядам.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, запровадили воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого. Військові та поліція вже вбили понад 700 людей.
- 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.