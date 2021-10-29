Хунта Мьянмы приговорила к 20 годам помощника экс-главы правительства Аун Сан Су Чжи

В Мьянме к 20 годам лишения свободы приговорили помощника экс-главы правительства Аун Сан Су Чжи — У Вин Хтейна.
Как сообщает AFP со ссылкой на адвоката, Хтейн получил тюремный срок по обвинению в государственной измене.
Изначально ошибочно сообщалось, что 20 лет тюрьмы получила сама Аун Сан Су Чжи, которая находится под стражей.
Военная власть обвиняет Су Чжи в получении взяток, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и нарушении закона о неразглашении государственной тайны. Также ей предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу.
До военного переворота лауреат Нобелевской премии Су Чжи фактически исполняла обязанности премьер-министра.
- 1 февраля 2021 года в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020 года. Военные задержали членов правительства, ввели военный режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией.
- Массово стрелять в гражданских силовики начали 28 февраля. Военные и полиция убили более 700 человек.
- 1 августа военный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны.
- В сентябре теневое правительство Мьянмы призвало население к вооруженному восстанию против хунты, но большинство протестов до сих пор носят мирный характер.