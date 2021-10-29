Хунта Мьянмы приговорила к 20 годам помощника экс-главы правительства Аун Сан Су Чжи

В Мьянме к 20 годам лишения свободы приговорили помощника экс-главы правительства Аун Сан Су Чжи — У Вин Хтейна.

Как сообщает AFP со ссылкой на адвоката, Хтейн получил тюремный срок по обвинению в государственной измене.

Изначально ошибочно сообщалось, что 20 лет тюрьмы получила сама Аун Сан Су Чжи, которая находится под стражей.

Военная власть обвиняет Су Чжи в получении взяток, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и нарушении закона о неразглашении государственной тайны. Также ей предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу.

До военного переворота лауреат Нобелевской премии Су Чжи фактически исполняла обязанности премьер-министра.