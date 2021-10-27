Українському журналісту Гордону заборонили в’їзд до Грузії

Українського журналіста Дмитра Гордона не пустили до Грузії, де він збирався відвідати в СІЗО експрезидента країни Михеіла Саакашвілі.

Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Годину тому прилетів у Тбілісі та весь цей час чекав на паспортному контролі штамп у паспорті. Щойно мені офіційно оголосили, що в'їзд до Грузії мені заборонено», — написав він.

За словами Гордона, причини заборони в’їзду йому не назвали, сам він пов’язує це з бажанням відвідати Саакашвілі у в’язниці.

«Напередодні МЗС України звернулося до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в'язниці Руставі Михайла Саакашвілі. Усе, що сталося, — це міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади. Зараз вилітаю до Києва тим самим літаком, яким прилетів», — додав журналіст.

Із Грузії депортували й дружину Гордона — відому українську журналістку і телеведучу Олесю Бацман, а також очільницю Офісу простих рішень і результатів Марію Барабаш та Євгена Сущенка.