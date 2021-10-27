Українському журналісту Гордону заборонили в’їзд до Грузії

Українського журналіста Дмитра Гордона не пустили до Грузії, де він збирався відвідати в СІЗО експрезидента країни Михеіла Саакашвілі.
Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.
«Годину тому прилетів у Тбілісі та весь цей час чекав на паспортному контролі штамп у паспорті. Щойно мені офіційно оголосили, що в'їзд до Грузії мені заборонено», — написав він.
За словами Гордона, причини заборони в’їзду йому не назвали, сам він пов’язує це з бажанням відвідати Саакашвілі у в’язниці.
«Напередодні МЗС України звернулося до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в'язниці Руставі Михайла Саакашвілі. Усе, що сталося, — це міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади. Зараз вилітаю до Києва тим самим літаком, яким прилетів», — додав журналіст.
Із Грузії депортували й дружину Гордона — відому українську журналістку і телеведучу Олесю Бацман, а також очільницю Офісу простих рішень і результатів Марію Барабаш та Євгена Сущенка.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що ніколи його не помилує. Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати Саакашвілі.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину, і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський заявив, що стурбований.