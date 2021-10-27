Украинскому журналисту Гордону запретили въезд в Грузию

Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию, где он собирался посетить в СИЗО экс-президента страны Михеила Саакашвили.

Об этом журналист сообщил на своей странице в Instagram.

«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен», — написал он.

По словам Гордона, причины запрета на въезд ему не назвали, сам он связывает это с желанием посетить Саакашвили в тюрьме.

«Накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, — это международный скандал и позор для грузинских властей. Сейчас вылетаю в Киев тем же самолетом, которым прилетел», — добавил журналист.

Из Грузии депортировали и жену Гордона — известную украинскую журналистку и телеведущую Алесю Бацман, а также главу Офиса простых решений и результатов Марию Барабаш и Евгения Сущенко.