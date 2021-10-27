Украинскому журналисту Гордону запретили въезд в Грузию

Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию, где он собирался посетить в СИЗО экс-президента страны Михеила Саакашвили.
Об этом журналист сообщил на своей странице в Instagram.
«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен», — написал он.
По словам Гордона, причины запрета на въезд ему не назвали, сам он связывает это с желанием посетить Саакашвили в тюрьме.
«Накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, — это международный скандал и позор для грузинских властей. Сейчас вылетаю в Киев тем же самолетом, которым прилетел», — добавил журналист.
Из Грузии депортировали и жену Гордона — известную украинскую журналистку и телеведущую Алесю Бацман, а также главу Офиса простых решений и результатов Марию Барабаш и Евгения Сущенко.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что никогда его не помилует. Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать Саакашвили.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину, потому что «он приехал в Грузию, на свою родину, и планирует политическую борьбу». В грузинском МИДе подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский заявил, что обеспокоен.