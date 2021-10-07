Держприкордонслужба перевіряє обставини виїзду Саакашвілі з України

Державна прикордонна служба проводить службову перевірку ситуації з виїздом громадянина України, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з України.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«У ситуації з громадянином України Міхеіла Саакашвілі Державна прикордонна служба України справді проводить службову перевірку. Розслідуються обставини його виїзду з України і факт перетину державного кордону. Детально перевіряється вся інформація, у який спосіб він виїхав за межі України», — сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, наразі низка посадових осіб Південного регіонального управління на час розслідування та висновків відсторонені від виконання службових обовʼязків. «Чи є інформація в базі даних про перетин ним кордону я сказати не можу, адже це персональна інформація про особу», — додав спікер.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.