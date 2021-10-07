МЗС Грузії: Екстрадиція Саакашвілі в Україну неможлива

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані назвав «неможливою з правової точки зору» екстрадицію в Україну експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Ні про яку екстрадицію не йдеться. Абсурд взагалі це обговорювати», — заявив він увечері в середу, 6 жовтня, в ефірі грузинського телеканалу «Руставі-2».

За словами Залкаліані, грузинська сторона надала українській стороні всю інформацію про ситуацію із Саакашвілі, якого засуджено у Грузії за чотирма кримінальними справами до 6 років увʼязнення.

Глава МЗС Грузії не вважає, що арешт Саакашвілі негативно позначиться на україно-грузинських відносинах. «Як виявляється, він порушив не тільки законодавство Грузії у звʼязку з незаконним порушенням кордону, але й з України незаконно виїхав», — підкреслив Залкаліані.