Госпогранслужба проверяет обстоятельства выезда Саакашвили из Украины

Государственная пограничная служба проводит служебную проверку ситуации с выездом гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили Государственная пограничная служба Украины действительно проводит служебную проверку. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», — сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, сейчас ряд должностных лиц Южного регионального управления на время расследования и выводов отстранены от выполнения служебных обязанностей. «Есть ли информация в базе данных о пересечении им границы я сказать не могу, ведь это персональная информация о личности», — добавил спикер.