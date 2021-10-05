Грузинські ЗМІ оприлюднили відео затримання Саакашвілі на квартирі у Тбілісі

Видання «Sputnik Грузия» опублікувало відео затримання 1 жовтня у Тбілісі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Відео оприлюднили у вівторок, 5 жовтня. Воно триває 22 секунди, на ньому на Саакашвілі вдягають наручники, на столі — горілка та хінкалі. Перед тим, як піти з правоохоронцями, він допиває вміст склянки.

Затримували його на квартирі, яку надав чоловік на імʼя Елгуджа Цомаю (за це йому повідомили про підозру і загрожує позбавлення волі від 1 до 4 років).