Грузинські ЗМІ оприлюднили відео затримання Саакашвілі на квартирі у Тбілісі

Видання «Sputnik Грузия» опублікувало відео затримання 1 жовтня у Тбілісі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Відео оприлюднили у вівторок, 5 жовтня. Воно триває 22 секунди, на ньому на Саакашвілі вдягають наручники, на столі — горілка та хінкалі. Перед тим, як піти з правоохоронцями, він допиває вміст склянки.
Затримували його на квартирі, яку надав чоловік на імʼя Елгуджа Цомаю (за це йому повідомили про підозру і загрожує позбавлення волі від 1 до 4 років).
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що нізащо його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.