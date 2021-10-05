Грузинские СМИ обнародовали видео задержания Саакашвили на квартире в Тбилиси

Издание «Sputnik Грузия» опубликовало видео задержания 1 октября в Тбилиси бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
Видео обнародовали во вторник, 5 октября. Оно длится 22 секунды, на нем на Саакашвили надевают наручники, на столе — водка и хинкали. Перед тем, как уйти с правоохранителями, он допивает содержимое стакана.
Задерживали его на квартире, которую предоставил мужчина по имени Элгуджа Цомая (за это ему сообщили о подозрении и грозит лишение свободы от 1 до 4 лет).
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что ни за что его не помилует.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину: «Он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу». В грузинском МИД подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.