Грузинские СМИ обнародовали видео задержания Саакашвили на квартире в Тбилиси

Издание «Sputnik Грузия» опубликовало видео задержания 1 октября в Тбилиси бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Видео обнародовали во вторник, 5 октября. Оно длится 22 секунды, на нем на Саакашвили надевают наручники, на столе — водка и хинкали. Перед тем, как уйти с правоохранителями, он допивает содержимое стакана.

Задерживали его на квартире, которую предоставил мужчина по имени Элгуджа Цомая (за это ему сообщили о подозрении и грозит лишение свободы от 1 до 4 лет).