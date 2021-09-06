Суд Нідерландів обіцяє рішення у справі про катастрофу рейсу MH17 до кінця 2022 року

Рішення у справі про катастрофу малазійського рейсу Boeing MH17, що сталася в липні 2014 року над Донбасом, винесуть до кінця 2022 року, заявив на слуханнях головуючий суддя Хендрік Стейнхейс.

Про це повідомляють NU.nl і нідерландський телеканал Omroep Brabant.

За планом, прокуратура виступить з обвинувальним актом у середині листопада або на початку грудня цього року, а з 7 березня 2022 року чотири тижні зарезервовані для виступу захисту. Завершиться розгляд справи блоком слухань, старт яких — 6 червня 2022 року.

За словами Стейнхейса, суд визначив три можливі дати винесення вердикту: 22 вересня 2022 року, 17 листопада 2022 року і крайній термін — 15 грудня 2022 року.

Сьогодні, 6 вересня, у Нідерландах у судовому комплексі «Схіпхол» заслуховують родичів загиблих пасажирів. На це виділили 10 днів. У слуханнях візьмуть участь понад 90 родичів жертв з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади. У перших виступах вони звинуватили Росію у брехні.