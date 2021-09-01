Евакуація з Афганістану: Велика Британія веде прямі переговори з «Талібаном» для вивозу людей

Велика Британія веде прямі переговори з представниками «Талібану» про безпечний виїзд з Афганістану британських громадян і афганців, які співпрацювали з контингентом.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційного представника британського уряду.

Напередодні в столиці Катару Досі пройшла зустріч талібів зі спецпредставником премʼєр-міністра Бориса Джонсона з перехідного процесу в Афганістані Саймоном Гассом. На ній обговорювалося питання подальшої евакуації людей.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб повідомив, що у підконтрольному талібам Афганістані залишилося кілька сотень британських підданих. Кількість афганців, яких планують вивезти, поки не називається.