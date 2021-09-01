Евакуація з Афганістану: Велика Британія веде прямі переговори з «Талібаном» для вивозу людей

Велика Британія веде прямі переговори з представниками «Талібану» про безпечний виїзд з Афганістану британських громадян і афганців, які співпрацювали з контингентом.
Про це пише Reuters з посиланням на офіційного представника британського уряду.
Напередодні в столиці Катару Досі пройшла зустріч талібів зі спецпредставником премʼєр-міністра Бориса Джонсона з перехідного процесу в Афганістані Саймоном Гассом. На ній обговорювалося питання подальшої евакуації людей.
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб повідомив, що у підконтрольному талібам Афганістані залишилося кілька сотень британських підданих. Кількість афганців, яких планують вивезти, поки не називається.
- Велика Британія завершила місію з евакуації своїх громадян з Афганістану в суботу, 28 серпня. Тоді з міжнародного аеропорту Кабулу вилетів останній рейс з цивільними на борту. Тоді пішли і британські війська. Місію завершили через ризики нових терактів. Велика Британія евакуювала з країни понад 15 тисяч людей.
- Вночі 30 серпня аеропорт Кабулу покинули сили США, закінчивши своє 20-річне перебування в країні. Військові США перед виходом вивели з ладу частину залишеної техніки — авіацію, бронетехніку і систему ПРО. Таліби, проте, залишилися не з порожніми руками — вони отримали тисячі одиниць озброєння, кинутого афганськими військовими.
- Україна продовжує евакуацію своїх громадян з Афганістану. Вильоту чекають приблизно 200 українців.