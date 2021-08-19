Тисячі одиниць бронетехніки і десятки — авіації. Reuters розповів про трофеї талібів в Афганістані

Бойовики ісламського руху «Талібан» отримали не тільки Афганістан, але й тисячі одиниць американського озброєння, зокрема авіацію.

Про це пише Reuters з посиланням на американських посадовців.

За оцінками військових і чиновників, таліби захопили основні арсенали урядових військ. Усе, що не було знищено в боях, тепер належить «Талібану». За попередніми оцінками розвідки США, їм дісталося 2 тисячі одиниць колісної бронетехніки, наприклад HMMWV, і до 40 одиниць авіації, включно з вертольотами UH-60 Black Hawks і дронами ScanEagle.

Кількість стрілецької зброї, гранатометів і мінометів обчислюється сотнями тисяч. Свого часу США поставили армії Афганістану не менше ніж 600 тисяч одиниць піхотної зброї, 162 тисячі одиниць обладнання звʼязку і майже 16 тисяч приладів нічного бачення. Усе це таліби активно демонстрували в соцмережах після чергового вдалого штурму.