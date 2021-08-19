Секретна доповідь ООН: таліби «полюють» на жителів Афганістану, які співпрацювали зі США й НАТО

Журналісти отримали доступ до документа Організації Обʼєднаних Націй, в якому говориться, що таліби почали «полювання» на людей, які співпрацювали з НАТО й США.
Про це повідомляє BBC.
Конфіденційний документ підготував Норвезький центр глобального аналізу, який надає ООН розвідувальну інформацію.
«Таліби заарештовують і погрожують вбивством членам родин зазначених осіб, якщо вони не здадуться «Талібану», — йдеться в документі.
Особливого ризику зазнають люди, які обіймають посади у збройних силах, поліції і слідчих підрозділах. «Талібан» наперед склав досьє на таких осіб до того, як захопити всі великі міста», — йдеться в повідомленні. Згідно зі звітом, таліби вербують нових інформаторів для співпраці зі своїм режимом.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу в Афганістані. Бойовики контролюють понад 90% території країни. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади та готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
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- 18 серпня таліби також відкрили вогонь по людях, які вийшли на мирну демонстрацію на підтримку національного афганського прапора в афганській провінції Нангархар. Унаслідок стрілянини загинули дві людини, ще 10 постраждали. Окрім того, таліби вже вбили щонайменше двох жінок.
- 19 серпня, в день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії радикальний рух «Талібан» офіційно заявив про створення «Ісламського Емірату Афганістан».