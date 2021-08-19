Reuters: Таліби відкрили вогонь по мітингувальниках — кілька людей загинули

На сході Афганістану, у місті Асадабад бойовики «Талібану» відкрили вогонь по людях, які вийшли на мітинг з нагоди Дня незалежності Афганістану.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на очевидців.
За словами Мохаммеда Саліма, який був на мітингу, таліби стріляли в людей, які розмахували національними прапорами.
Очевидець зазначив, що кілька людей загинули, проте невідомо — від куль чи в тисняві, яку спровокувала стрілянина.
Наразі точна кількість загиблих невідома.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу в Афганістані. Бойовики контролюють понад 90% території країни. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади та готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- 17 серпня таліби дали першу публічну пресконференцію. За словами одного з представників радикальної організації «Талібан», лідери талібів покажуть себе світу, на відміну від останніх 20 років, коли вони залишалися інкогніто.
- 18 серпня таліби також відкрили вогонь по людях, які вийшли на мирну демонстрацію на підтримку національного афганського прапора в афганській провінції Нангархар. Унаслідок стрілянини загинули дві людини, ще 10 постраждали.
- Окрім того, таліби вже вбили щонайменше двох жінок.