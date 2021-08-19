Тысячи единиц бронетехники и десятки — авиации. Reuters рассказал о трофеях талибов в Афганистане

Боевики исламского движения «Талибан» получили в свои руки не только Афганистан, но и тысячи единиц американского вооружения, в том числе авиацию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По оценкам военных и чиновников, талибы захватили основные арсеналы правительственных войск. Все, что не было уничтожено в боях, теперь принадлежит «Талибану». По предварительным оценкам разведки США, им досталось 2 тысячи единиц колесной бронетехники, например HMMWV, и до 40 единиц авиации, включая вертолеты UH-60 Black Hawks и дроны ScanEagle.

Количество стрелкового оружия, гранатометов и минометов исчисляется сотнями тысяч. В свое время США поставили армии Афганистана не менее 600 тысяч единиц пехотного оружия, 162 тысячи единиц оборудования связи и около 16 тысяч приборов ночного видения. Все это талибы активно показывали в соцсетях после очередного удачного штурма.