Эвакуация из Афганистана: Великобритания ведет прямые переговоры с «Талибаном» для вывоза людей

Великобритания ведет прямые переговоры с представителями «Талибана» о безопасном выезде из Афганистана британских граждан и афганцев, которые сотрудничали с контингентом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя британского правительства.

Накануне в столице Катара Дохе прошла встреча талибов со спецпредставителем премьер-министра Бориса Джонсона по переходному процессу в Афганистане Саймоном Гассом. На ней обсуждался вопрос дальнейшей эвакуации людей.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что в подконтрольном талибам Афганистане осталось несколько сотен британских подданных. Количество афганцев, которых планируют вывезти, пока не называется.