Эвакуация из Кабула: Великобритания на завершающем этапе, а Австралия отменила рейсы

Министерство обороны Великобритании объявило о последнем этапе эвакуации людей из международного аэропорта Кабула.
Как сообщает BBC, глава ведомства Бен Уоллес заявил, что сегодня, 27 августа, эвакуируют последнюю тысячу человек, после чего британские военные начнут покидать аэропорт. Часть оборудования британской армии уничтожат или оставят.
Уоллес добавил, что, к сожалению, не все смогут эвакуироваться. Этому мешает постоянная угроза новых террористических атак на аэропорт. Силы Великобритании уже эвакуировали более 13 700 британских граждан и афганцев.
Как передает Reuters, Австралия из-за вчерашних атак смертников прекратила рейсы.
- 26 августа возле ворот аэропорта, где эвакуации ожидают тысячи афганцев, прогремели два взрыва. В толпе людей подорвались террористы-смертники. Ответственность на себя взяли боевики «Исламского государства Хорасан» (ИГ-Х) — этот региональный филиал группы джихадистов, называющих себя «Исламским государством», действует в Афганистане и Пакистане.
- По состоянию на 27 августа в результате атак погибли минимум 90 гражданских, 13 американских военных, более 150 человек получили различные ранения.
- США заявили, что продолжат эвакуировать людей, несмотря на угрозы новых атак. Президент Байден поручил войскам ответить на атаки и уничтожить лидеров террористов.
- В Афганистане до сих пор находятся граждане Украины.