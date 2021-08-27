Эвакуация из Кабула: Великобритания на завершающем этапе, а Австралия отменила рейсы

Министерство обороны Великобритании объявило о последнем этапе эвакуации людей из международного аэропорта Кабула.

Как сообщает BBC, глава ведомства Бен Уоллес заявил, что сегодня, 27 августа, эвакуируют последнюю тысячу человек, после чего британские военные начнут покидать аэропорт. Часть оборудования британской армии уничтожат или оставят.

Уоллес добавил, что, к сожалению, не все смогут эвакуироваться. Этому мешает постоянная угроза новых террористических атак на аэропорт. Силы Великобритании уже эвакуировали более 13 700 британских граждан и афганцев.

Как передает Reuters, Австралия из-за вчерашних атак смертников прекратила рейсы.