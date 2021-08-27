Байден пообещал отомстить террористам ИГ за теракты в Кабуле

Президент США Джо Байден пообещал отомстить террористам «Исламского государства» за гибель военных США во время терактов в Афганистане.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

«Мы не простим, мы не забудем... Мы выследим вас и заставим заплатить. Эти террористы ИГ не победят. Мы спасем американцев; мы вывезем наших афганских союзников, и наша миссия продолжится. Америку не напугать», — сказал Байден, обращаясь к организаторам атак в Кабуле, а также ко всем, «кто желает Америке зла».

Президент США отметил, что военные решили остаться и завершить эвакуацию американцев из Афганистана, несмотря на угрозу новых терактов.