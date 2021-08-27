Байден пообіцяв помститися терористам ІД за теракти в Кабулі

Президент США Джо Байден пообіцяв помститися терористам «Ісламської держави» за загибель військових США під час терактів в Афганістані.

Про це він заявив під час виступу в Білому домі.

«Ми не пробачимо, ми не забудемо... Ми вистежимо вас і примусимо заплатити. Ці терористи ІД не переможуть. Ми врятуємо американців; ми вивеземо наших афганських союзників, і наша місія продовжиться. Америку не налякати», — сказав Байден, звертаючись до організаторів атак у Кабулі, а також до всіх, «хто бажає Америці зла».

Президент США зауважив, що військові вирішили залишитися і завершити евакуацію американців з Афганістану, попри загрозу нових терактів.