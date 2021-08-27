Евакуація з Кабулу: Велика Британія на завершальному етапі, а Австралія скасувала рейси

Міністерство оборони Великої Британії оголосило про останній етап евакуації людей з міжнародного аеропорту Кабулу.
Як повідомляє BBC, голова відомства Бен Воллес заявив, що сьогодні, 27 серпня, евакуюють останню тисячу людей, після чого британські військові почнуть покидати аеропорт. Частину обладнання британської армії знищать або залишать.
Воллес додав, що, на жаль, не всі зможуть евакуюватися. Цьому заважає постійна загроза нових терористичних атак на аеропорт. Сили Великої Британії вже евакуювали понад 13 700 британських громадян і афганців.
Як передає Reuters, Австралія через вчорашні атаки смертників припинила рейси.
- 26 серпня біля воріт аеропорту, де на евакуацію очікують тисячі афганців, пролунали два вибухи. У натовпі людей підірвалися терористи-смертники. Відповідальність на себе взяли бойовики «Ісламської держави Хорасан» (ІД-Х) — ця регіональна філія групи джихадистів, які називають себе «Ісламською державою», діє в Афганістані та Пакистані.
- Станом на 27 серпня внаслідок атак загинули щонайменше 90 цивільних, 13 американських військових, понад 150 осіб отримали різні поранення.
- США заявили, що продовжать евакуювати людей, попри загрозу нових атак. Президент Байден доручив військам відповісти на атаки та знищити лідерів терористів.
- В Афганістані досі перебувають громадяни України.