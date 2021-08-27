Евакуація з Кабулу: Велика Британія на завершальному етапі, а Австралія скасувала рейси

Міністерство оборони Великої Британії оголосило про останній етап евакуації людей з міжнародного аеропорту Кабулу.

Як повідомляє BBC, голова відомства Бен Воллес заявив, що сьогодні, 27 серпня, евакуюють останню тисячу людей, після чого британські військові почнуть покидати аеропорт. Частину обладнання британської армії знищать або залишать.

Воллес додав, що, на жаль, не всі зможуть евакуюватися. Цьому заважає постійна загроза нових терористичних атак на аеропорт. Сили Великої Британії вже евакуювали понад 13 700 британських громадян і афганців.

Як передає Reuters, Австралія через вчорашні атаки смертників припинила рейси.