Количество жертв теракта в Кабуле выросло до 170 человек

Количество погибших в результате атаки двух смертников возле ворот международного аэропорта Кабула возросло до 170 человек.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Большинство жертв — афганцы, которые толпятся возле ворот в ожидании эвакуации из захваченного талибами Афганистана. Среди погибших также 13 американских военных, 10 из которых — морские пехотинцы.

Сообщается о более 200 раненых, но точное количество неизвестно — больницы Кабула сейчас переполнены. Есть данные только о 18 раненых военнослужащих США.