Кількість жертв теракту в Кабулі зросла до 170 людей

Кількість загиблих унаслідок атаки двох смертників біля воріт міжнародного аеропорту Кабулу зросла до 170 людей.
Про це повідомляє CBS News з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя Афганістану.
Більшість жертв — афганці, які товпляться біля воріт в очікуванні евакуації із захопленого талібами Афганістану. Серед загиблих також 13 американських військових, 10 з яких — морські піхотинці.
Також повідомляється про понад 200 поранених, але точна кількість невідома — лікарні Кабулу зараз переповнені. Є лише дані про 18 поранених військовослужбовців США.
- 26 серпня біля воріт аеропорту, де на евакуацію очікують тисячі афганців, пролунали два вибухи. У натовпі людей підірвалися терористи-смертники. Відповідальність взяли на себе бойовики «Ісламської держави Хорасан» (ІД-Х) — ця регіональна філія групи джихадистів, які називають себе «Ісламською державою», діє в Афганістані та Пакистані.
- В аеропорту Кабулу евакуація людей триває — Британія оголосила останній етап, а низка країн зупинила відправку рейсів після атаки смертників біля воріт аеропорту. США заявили, що продовжать евакуацію і після 31 серпня (дедлайну), попри загрози.
- В Афганістані досі перебувають громадяни України.