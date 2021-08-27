Кількість жертв теракту в Кабулі зросла до 170 людей

Кількість загиблих унаслідок атаки двох смертників біля воріт міжнародного аеропорту Кабулу зросла до 170 людей.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя Афганістану.

Більшість жертв — афганці, які товпляться біля воріт в очікуванні евакуації із захопленого талібами Афганістану. Серед загиблих також 13 американських військових, 10 з яких — морські піхотинці.

Також повідомляється про понад 200 поранених, але точна кількість невідома — лікарні Кабулу зараз переповнені. Є лише дані про 18 поранених військовослужбовців США.