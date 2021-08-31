Военные США перед уходом из Афганистана вывели из строя часть оставленной техники

Глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи заявил, что военные перед уходом из Афганистана вывели из строя технику в аэропорту Кабула, а часть вывезли из страны.

Об этом сообщает CNN.

По словам Маккензи, в аэропорту Кабула разоружены или выведены из строя 73 самолета, почти 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников HMMWV, а также система противоракетной обороны, артиллерия и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.

Вся вышеуказанная техника непригодна для использования.

Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший написал в Twitter, что США оставляют в Афганистане вооружение и военное оборудование на $85 млрд.