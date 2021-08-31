Военные США перед уходом из Афганистана вывели из строя часть оставленной техники

Глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи заявил, что военные перед уходом из Афганистана вывели из строя технику в аэропорту Кабула, а часть вывезли из страны.
Об этом сообщает CNN.
По словам Маккензи, в аэропорту Кабула разоружены или выведены из строя 73 самолета, почти 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников HMMWV, а также система противоракетной обороны, артиллерия и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.
Вся вышеуказанная техника непригодна для использования.
Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший написал в Twitter, что США оставляют в Афганистане вооружение и военное оборудование на $85 млрд.
- Ночью 31 августа США завершили эвакуацию военных из Афганистана, тем самым прекратив эвакуацию людей. Самолеты США, начиная с 14 августа, когда боевики «Талибана» подошли к столице, эвакуировали более 120 тысяч человек.
- Ранее СМИ писали, что талибы получили в свои руки не только Афганистан, но и тысячи единиц американского вооружения, в том числе авиацию. Им досталось 2 тысячи единиц колесной бронетехники, например HMMWV, и до 40 единиц авиации, включая вертолеты UH-60 Black Hawks и дроны ScanEagle. Также они получили портативные биосканеры HIIDE, с помощью которых можно отследить всех, кто сотрудничал с силами США и НАТО.