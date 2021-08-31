Військові США перед виходом з Афганістану вивели з ладу частину залишеної техніки

Голова Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі заявив, що військові перед виходом з Афганістану вивели з ладу техніку в аеропорту Кабулу, а частину вивезли з країни.

Про це повідомляє CNN.

За словами Маккензі, в аеропорту Кабулу роззброєні або виведені з ладу 73 літаки, майже 70 бронемашин з посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків HMMWV, а також система протиракетної оборони, артилерія і міномети, які використовувалися для захисту аеропорту.

Вся вищевказана техніка непридатна для використання.

Раніше син колишнього президента США Дональд Трамп — молодший написав у Twitter, що США залишають в Афганістані озброєння і військове обладнання на $85 млрд.