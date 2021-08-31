Військові США перед виходом з Афганістану вивели з ладу частину залишеної техніки

Голова Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі заявив, що військові перед виходом з Афганістану вивели з ладу техніку в аеропорту Кабулу, а частину вивезли з країни.
Про це повідомляє CNN.
За словами Маккензі, в аеропорту Кабулу роззброєні або виведені з ладу 73 літаки, майже 70 бронемашин з посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків HMMWV, а також система протиракетної оборони, артилерія і міномети, які використовувалися для захисту аеропорту.
Вся вищевказана техніка непридатна для використання.
Раніше син колишнього президента США Дональд Трамп — молодший написав у Twitter, що США залишають в Афганістані озброєння і військове обладнання на $85 млрд.
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- Раніше ЗМІ писали, що таліби отримали в свої руки не тільки Афганістан, а й тисячі одиниць американського озброєння, в тому числі авіацію. Їм дісталося 2 тисячі одиниць колісної бронетехніки, наприклад HMMWV, і до 40 одиниць авіації, включно з вертольотами UH-60 Black Hawks і дронами ScanEagle. Також вони отримали портативні біосканери HIIDE, за допомогою яких можна відстежити всіх, хто співпрацював з силами США і НАТО.