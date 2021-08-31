У Києві проводять обшуки у комунальників через розкрадання грошей, виділених на ремонт під’їздів житлових будинків

У Києві на комунальному підприємстві «Київжитлоспецексплуатація» у вівторок, 31 серпня, проводять обшуки.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Як уточнили правоохоронці, обшуки пов’язані з розслідуванням заволодіння бюджетними коштами Києва, передбаченими на капітальний ремонт у житлових будинках міста (ч. 3 ст. 191 КК України).
За даними слідства, упродовж листопада та грудня 2020 року посадовці за результатами тендеру уклали низку договорів з підрядними організаціями на капітальний ремонт під’їздів.
Згодом, знаючи, що роботи були виконані не в повному обсязі, посадовці підписали фіктивні акти виконаних робіт.
Наразі тривають перевірки, щоб визначити обсяг проведених робіт і як витрачалися бюджетні кошти. Експерти вже виявили завищення обсягів і вартості робіт у житлових будинках. Тривають слідчі дії.
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами у структурах Київської міської державної адміністрації (у столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки у двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври, а 21 травня прийшли в «Київтеплоенерго».
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. За його словами, за 10 днів провели понад 60 обшуків на комунальних підприємствах столиці та у структурних підрозділах КМДА.
- Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що конфлікту між ОП і Кличком немає. Але вважає, що ситуація довкола столичної влади загострилася, і не виключає відставки Кличка з посади глави КМДА.