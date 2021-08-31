У Києві проводять обшуки у комунальників через розкрадання грошей, виділених на ремонт під’їздів житлових будинків

У Києві на комунальному підприємстві «Київжитлоспецексплуатація» у вівторок, 31 серпня, проводять обшуки.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як уточнили правоохоронці, обшуки пов’язані з розслідуванням заволодіння бюджетними коштами Києва, передбаченими на капітальний ремонт у житлових будинках міста (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, упродовж листопада та грудня 2020 року посадовці за результатами тендеру уклали низку договорів з підрядними організаціями на капітальний ремонт під’їздів.

Згодом, знаючи, що роботи були виконані не в повному обсязі, посадовці підписали фіктивні акти виконаних робіт.

Наразі тривають перевірки, щоб визначити обсяг проведених робіт і як витрачалися бюджетні кошти. Експерти вже виявили завищення обсягів і вартості робіт у житлових будинках. Тривають слідчі дії.