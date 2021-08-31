В Киеве проводят обыски у коммунальщиков из-за хищения денег, выделенных на ремонт подъездов жилых домов

В Киеве на коммунальном предприятии «Киевжилспецэксплуатация» во вторник, 31 августа, проводят обыски.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как уточнили правоохранители, обыски связаны с расследованием завладения бюджетными средствами, предусмотренными на капитальный ремонт в жилых домах города (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, в течение ноября и декабря 2020 года чиновники по результатам тендера заключили ряд договоров с подрядными организациями на капитальный ремонт подъездов.

Впоследствии, зная, что работы были выполнены не в полном объеме, чиновники подписали фиктивные акты выполненных работ.

Сейчас продолжаются проверки, чтобы определить объем проведенных работ и как расходовались бюджетные средства. Эксперты уже обнаружили завышение объемов и стоимости работ в жилых домах. Продолжаются следственные действия.