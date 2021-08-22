Кличка не пустили в аеропорт «Бориспіль», щоб зустріти канцлерку Німеччини Меркель

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що його не пустили в Міжнародний аеропорт «Бориспіль» для привітання канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка з візитом прибуває в Україну.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

В Управлінні держохорони заявили, що мера немає в списках, тому на територію аеропорту його не пустять.

«Прибув в аеропорт «Бориспіль», де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду», — написав мер Києва.

Він наголосив, що таке у практиці уперше та дорікнув Міністерству закордонних справ.

«Цікаво: в «проєвропейському» Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?» — обурився Кличко.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Радіо Свобода» назвав заяву Кличка «дуже дивною історією».

«У подібних випадках протокол завжди працює чітко, визначаючи порядок зустрічі, — хто зустрічає, рівень представництва від країни і таке інше. Всі, хто зустрічають, попереджаються напередодні, узгоджується формат і розстановка. Між тим, навіть якщо виникає додаткова потреба когось терміново додати, протокол це швидко робить. Як факт – Кличко брав участь у зустрічі. Можливо, пан Кличко просто не знає, як узгоджуються протокольні деталі і які це взагалі деталі», – заявив Подоляк.

Зазначимо, що упродовж тижня між Офісом президента та Віталієм Кличком точаться суперечки з різних питань, що стосуються обшуків, управління містом та іншого. Вони обмінюються звинуваченнями, а Кличко припускає, що його хочуть звільнити з посади глави КМДА.