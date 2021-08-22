Кличка не пустили в аеропорт «Бориспіль», щоб зустріти канцлерку Німеччини Меркель

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що його не пустили в Міжнародний аеропорт «Бориспіль» для привітання канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка з візитом прибуває в Україну.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
В Управлінні держохорони заявили, що мера немає в списках, тому на територію аеропорту його не пустять.
«Прибув в аеропорт «Бориспіль», де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду», — написав мер Києва.
Він наголосив, що таке у практиці уперше та дорікнув Міністерству закордонних справ.
«Цікаво: в «проєвропейському» Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?» — обурився Кличко.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Радіо Свобода» назвав заяву Кличка «дуже дивною історією».
«У подібних випадках протокол завжди працює чітко, визначаючи порядок зустрічі, — хто зустрічає, рівень представництва від країни і таке інше. Всі, хто зустрічають, попереджаються напередодні, узгоджується формат і розстановка. Між тим, навіть якщо виникає додаткова потреба когось терміново додати, протокол це швидко робить. Як факт – Кличко брав участь у зустрічі. Можливо, пан Кличко просто не знає, як узгоджуються протокольні деталі і які це взагалі деталі», – заявив Подоляк.
Зазначимо, що упродовж тижня між Офісом президента та Віталієм Кличком точаться суперечки з різних питань, що стосуються обшуків, управління містом та іншого. Вони обмінюються звинуваченнями, а Кличко припускає, що його хочуть звільнити з посади глави КМДА.
20 серпня Кличка викликали на засідання РНБО, але він не зміг прибути, бо перебував на той момент у Чернігівській області. Одночасно низка ЗМІ повідомила, що на засіданні Ради можуть ухвалити рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА. Джерела «Бабеля», своєю чергою, спростовували цю інформацію.
Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що Кличка запросили з ініціативи міністра культури Олександра Ткаченка через скандал з руйнуванням історичної будівлі в центрі Києва — садиби Барбана. До цього на комунальних підприємствах Києва провели низку обшуків через підозру в корупції та привласненні грошей.
- 13 серпня Національна поліція провела обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київтранспарксервіс» і Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Причина — непрозоре ціноутворення за транспортування автомобілів на спецмайданчики.
- Вже 16 серпня прокуратура прийшла з обшуками до Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації через будівництво Подільського мосту. Справа стосується привласнення коштів і службової недбалості.
- А 17 серпня обшуки відбулися в комунальному підприємстві «Житлоінвестбуд-УКБ» — через розкрадання коштів на ремонті дитсадків. Начальнику управління освіти Святошинської РДА в Києві повідомили про підозру в розтраті приблизно 2 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію навчальних закладів.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки в комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».