Кличко не пустили в аэропорт «Борисполь», чтобы встретить канцлера Германии Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не пустили в Международный аэропорт «Борисполь» для приветствия канцелера Германии Ангелы Меркель, которая с визитом прибывает в Украину.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В Управлении госохраны заявили, что мэра нет в списках, поэтому на территорию аэропорта его не пустят.
«Прибыв в аэропорт «Борисполь», где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», — написал мэр Киева.
Он отметил, что такое в практике впервые и упрекнул Министерство иностранных дел.
«Интересно: в «проевропейском» Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?» — возмутился Кличко.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «Радио Свобода» назвал заявление Кличко «очень странной историей».
«В подобных случаях протокол всегда работает четко, определяя порядок встречи — кто встречает, представительства от страны и так далее. Все встречающие предупреждаются накануне, согласуется формат и расстановка. Между тем, даже если возникает дополнительная потребность кого-то срочно добавить, протокол это быстро делает. Как факт — Кличко участвовал во встрече. Возможно, он просто не знает, как согласуются протокольные детали и какие это вообще детали», — заявил Подоляк.
Отметим, что в течение недели между Офисом президента и Виталием Кличко идут споры по разным вопросам, касающимся обысков, управления городом и другого. Они обмениваются обвинениями, а Кличко предполагает, что его хотят уволить с должности главы КГГА.
20 августа Кличко вызвали на заседание СНБО, но он не смог прибыть, поскольку находился на тот момент в Черниговской области. Одновременно ряд СМИ сообщил, что на заседании Совета могут принять решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Источники «Бабеля», в свою очередь, опровергали эту информацию.
Позже секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что Кличко пригласили по инициативе министра культуры Александра Ткаченко из-за скандала с разрушением исторического здания в центре Киева — усадьбы Барбана. До этого на коммунальных предприятиях Киева провели ряд обысков по подозрению в коррупции и присвоении денег.
- 13 августа Национальная полиция провела обыски в помещениях коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Причина — непрозрачное ценообразование за транспортировку автомобилей на спецплощадки.
- Уже 16 августа прокуратура пришла с обысками в Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации из-за строительства Подольского моста. Дело касается присвоения средств и служебной халатности.
- А 17 августа, обыски прошли в коммунальном предприятии «Житлоинвестбуд-УКБ» — из-за хищения средств на ремонте детсадов. Начальнику управления образования Святошинской РГА в Киеве сообщили о подозрении в растрате примерно 2 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию учебных заведений.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которое проводят, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».