Кличко не пустили в аэропорт «Борисполь», чтобы встретить канцлера Германии Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не пустили в Международный аэропорт «Борисполь» для приветствия канцелера Германии Ангелы Меркель, которая с визитом прибывает в Украину.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Управлении госохраны заявили, что мэра нет в списках, поэтому на территорию аэропорта его не пустят.

«Прибыв в аэропорт «Борисполь», где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», — написал мэр Киева.

Он отметил, что такое в практике впервые и упрекнул Министерство иностранных дел.

«Интересно: в «проевропейском» Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?» — возмутился Кличко.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «Радио Свобода» назвал заявление Кличко «очень странной историей».

«В подобных случаях протокол всегда работает четко, определяя порядок встречи — кто встречает, представительства от страны и так далее. Все встречающие предупреждаются накануне, согласуется формат и расстановка. Между тем, даже если возникает дополнительная потребность кого-то срочно добавить, протокол это быстро делает. Как факт — Кличко участвовал во встрече. Возможно, он просто не знает, как согласуются протокольные детали и какие это вообще детали», — заявил Подоляк.

Отметим, что в течение недели между Офисом президента и Виталием Кличко идут споры по разным вопросам, касающимся обысков, управления городом и другого. Они обмениваются обвинениями, а Кличко предполагает, что его хотят уволить с должности главы КГГА.