Посольство США в Афганістані закликає співробітників знищити секретні матеріали

Посольство США у столиці Афганістану Кабулі наказало працівникам знищити конфіденційні матеріали, а також предмети, «які можуть бути використані не за призначенням, а в пропагандистських цілях».

Про це повідомляє CNN з посиланням на лист працівникам посольства.

Працівників посольства просять зменшити кількість конфіденційних матеріалів на території посольства, включно з документами і технікою. Також їх закликають знищити предмети з логотипами посольства, американські прапори або предмети, які можуть бути використані в пропагандистських цілях.

Знищити це все можна різними способами: у бункерах для спалювання, через дезінтегратор, сміттєспалювачі або у пресувальній машині.

Держдепартамент заявив, що це частина стандартної процедури: «Скорочення числа наших дипломатичних постів по всьому світу відбувається відповідно до стандартної операційної процедури, розробленої для мінімізації нашої присутності, включно з персоналом, обладнанням та документами. Посольство у Кабулі проводить їхнє скорочення згідно з цією стандартною оперативною процедурою».