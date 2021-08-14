Посольство США в Афганістані закликає співробітників знищити секретні матеріали

Посольство США у столиці Афганістану Кабулі наказало працівникам знищити конфіденційні матеріали, а також предмети, «які можуть бути використані не за призначенням, а в пропагандистських цілях».
Про це повідомляє CNN з посиланням на лист працівникам посольства.
Працівників посольства просять зменшити кількість конфіденційних матеріалів на території посольства, включно з документами і технікою. Також їх закликають знищити предмети з логотипами посольства, американські прапори або предмети, які можуть бути використані в пропагандистських цілях.
Знищити це все можна різними способами: у бункерах для спалювання, через дезінтегратор, сміттєспалювачі або у пресувальній машині.
Держдепартамент заявив, що це частина стандартної процедури: «Скорочення числа наших дипломатичних постів по всьому світу відбувається відповідно до стандартної операційної процедури, розробленої для мінімізації нашої присутності, включно з персоналом, обладнанням та документами. Посольство у Кабулі проводить їхнє скорочення згідно з цією стандартною оперативною процедурою».
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- На початку серпня таліби почали захоплювати столиці провінцій. Від перемирʼя бойовики відмовилися. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу, захопивши місто Газні. Станом на 14 серпня вони взяли під контроль центри понад 18 провінцій та захопили друге та третє за величиною міста в Афганістані — Кандагар і Герат.