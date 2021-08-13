Бойовики «Талібану» захопили столиці 18 провінцій Афганістану

Збройне угруповання «Талібан» захопило столиці афганських провінцій Калат, Теренкот, Пул-е-Алам, Феруз-Кох, Кала-е-Нау і Лашкар-Гах буквально через декілька годин після взяття стратегічно важливих афганських міст Герат та Кандагар.

Тепер ісламісти-таліби зайняли уже 18 столиць провінцій, повідомляє Al Jazeera.

Зі свого боку, міністр оборони Великої Британії заявив, що Афганістан наближається до всеохопної громадянської війни, і Захід повинен розуміти, що «Талібан» — це не монолітне збройне угруповання, оскільки містять у собі безліч менших конкуруючих фракцій, які претендують на владу.