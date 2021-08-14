Посольство США в Афганистане призывает сотрудников уничтожить секретные материалы

Посольство США в столице Афганистана Кабуле приказало работникам уничтожить конфиденциальные материалы, а также предметы, «которые могут быть использованы не по назначению, а в пропагандистских целях».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо работникам посольства.

Работников посольства просят уменьшить количество конфиденциальных материалов на территории посольства, включая документы и технику. Также их призывают уничтожить предметы с логотипами посольства, американские флаги или предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях.

Уничтожить это можно различными способами: в бункерах для сжигания, через дезинтегратор, мусоросжигатель или в прессовальной машине.

Госдепартамент заявил, что это часть стандартной процедуры: «Сокращение числа наших дипломатических постов по всему миру происходит в соответствии со стандартной операционной процедурой, разработанной для минимизации нашего присутствия, включая персонал, оборудование и документы. Посольство в Кабуле проводит их сокращения в соответствии с этой стандартной оперативной процедурой».