США та Британія направлять в Афганістан додатковий військовий контингент для евакуації дипломатів

США та Велика Британія вирішили відправити до Афганістану своїх військових. Зі Штатів туди вирушать три тисячі військових, а з Британії — 600.
Про це повідомляє Держдеп США.
«Військові будуть там, щоб допомогти впорядкувати та безпечно скоротити наш персонал», — пояснив речник Держдепу Нед Прайс.
За його словами, американці можуть використовувати аеропорт Кабулу для евакуації, поки він лишається відкритим.
Велика Британія направить своїх військових в Афганістан у найближчі кілька днів. Вони допоможуть британським дипломатам та іншим громадянам успішно евакуюватися з країни.
«Я санкціонував розгортання додаткового військового персоналу для підтримки дипломатичної присутності в Кабулі, допомоги британським громадянам у виїзді з країни та підтримки переміщення колишніх афганських співробітників, які ризикували своїм життям, служачи разом з нами», — зазначив міністр оборони Бен Воллес.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- На початку серпня таліби почали захоплювати столиці провінцій. Від перемирʼя бойовики відмовилися. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу, захопивши місто Газні. За три дні вони взяли під контроль центри понад 10 провінцій та захопили друге та третє за величиною міста в Афганістані — Кандагар і Герат.