США та Британія направлять в Афганістан додатковий військовий контингент для евакуації дипломатів

США та Велика Британія вирішили відправити до Афганістану своїх військових. Зі Штатів туди вирушать три тисячі військових, а з Британії — 600.

Про це повідомляє Держдеп США.

«Військові будуть там, щоб допомогти впорядкувати та безпечно скоротити наш персонал», — пояснив речник Держдепу Нед Прайс.

За його словами, американці можуть використовувати аеропорт Кабулу для евакуації, поки він лишається відкритим.

Велика Британія направить своїх військових в Афганістан у найближчі кілька днів. Вони допоможуть британським дипломатам та іншим громадянам успішно евакуюватися з країни.

«Я санкціонував розгортання додаткового військового персоналу для підтримки дипломатичної присутності в Кабулі, допомоги британським громадянам у виїзді з країни та підтримки переміщення колишніх афганських співробітників, які ризикували своїм життям, служачи разом з нами», — зазначив міністр оборони Бен Воллес.