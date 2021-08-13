США и Великобритания направят в Афганистан дополнительный военный контингент для эвакуации дипломатов

США и Великобритания решили отправить в Афганистан собственных военных. Из Штатов туда отправятся три тысячи военных, а из Британии — 600.
Об этом сообщает Госдеп США.
«Военные будут там, чтобы помочь благоустройству и безопасному сокращению нашего персонала», — пояснил представитель Госдепа Нед Прайс.
По его словам, американцы могут использовать аэропорт Кабула для эвакуации, пока он остается открытым.
Великобритания направит своих военных в Афганистан в ближайшие несколько дней. Они помогут британским дипломатам и другим гражданам успешно эвакуироваться из страны.
«Я санкционировал развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержки перемещения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами», — отметил министр обороны Бен Уоллес.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- В начале августа талибы начали захватывать столицы провинций. От перемирия боевики отказались. 11 августа талибы приблизились к Кабулу, захватив город Газни. За три дня они взяли под контроль центры более 10 провинций и захватили второй и третий по величине города в Афганистане — Кандагар и Герат.