США и Великобритания направят в Афганистан дополнительный военный контингент для эвакуации дипломатов

США и Великобритания решили отправить в Афганистан собственных военных. Из Штатов туда отправятся три тысячи военных, а из Британии — 600.

Об этом сообщает Госдеп США.

«Военные будут там, чтобы помочь благоустройству и безопасному сокращению нашего персонала», — пояснил представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, американцы могут использовать аэропорт Кабула для эвакуации, пока он остается открытым.

Великобритания направит своих военных в Афганистан в ближайшие несколько дней. Они помогут британским дипломатам и другим гражданам успешно эвакуироваться из страны.

«Я санкционировал развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержки перемещения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами», — отметил министр обороны Бен Уоллес.