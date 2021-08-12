«Талибан» объявил о взятии двух крупных афганских городов — Кандагара и Герата

Афганское движение «Талибан» объявило о полном захвате города Кандагар, центра одноименной провинции на юге Афганистана, и взятии города Герат, который также является центром провинции. Кандагар второй по величине город в стране, а Герат — третий.

«Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов», — написал в Twitter пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, к исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа, который выступил с обращением к населению. Официальные власти Афганистана пока не подтвердили захват.

В Герате талибы заняли полицейский участок, площадь и здание администрации. В их руки попало много трофейной техники и оружия. Правительственные силы, как утверждает Муджахид, несут потери и отступают. Бои еще идут.

Сегодня, 12 августа, талибы сообщали о захвате городов Газни, Таринкот и уезда Гузара.