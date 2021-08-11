Президент Афганистана прилетел на передовую для поддержки войск. Талибы захватывают все больше территорий

Боевики движения «Талибан» берут под контроль все больше территорий — правительственные силы за сутки полностью выбиты из города Фарах (центр одноименной провинции), Пули-Хумри (центр северной провинции Баглан) и города Файзабад (центра провинции Бадахшан). Боевики теперь нацелены на город Мазари-Шариф — столицу провинции Балх.
Об этом сообщает BBC.
Утром 11 августа в Мазари-Шариф прилетел президент страны Ашраф Гани, чтобы подбодрить войска и заручится поддержкой этнического узбекского военачальника Абдулы Рашида Дустумима и таджикского лидера Аттоя Мохаммада Нури для защиты города.
Правительственные силы под натиском боевиков продолжают отступать. Из захваченных городов идут потоки беженцев. В Кундузе талибам сдались сотни солдат,которые защищали аэропорт. В других частях страны продолжаются ожесточенные бои.
Под контролем боевиков находится уже девять из 34 административных центров. Под угрозой 11 городов, в том числе Кабул. Оценки экспертов ЕС говорят о том, что талибы контролируют 65% территории страны.
Газета Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщила, что столица Кабул может пасть за три месяца. Такой сценарий рассматривают и военные США.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- В начале августа талибы начали захватывать столицы провинций. От перемирия боевики отказались.