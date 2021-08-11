Президент Афганістану прилетів на передову для підтримки військ. Таліби захоплюють все більше територій

Бойовики руху «Талібан» беруть під контроль все більше територій — урядові сили за добу повністю вибиті з міста Фарах (центр однойменної провінції), Пулі-Хумрі (центр північній провінції Баглан) і міста Файзабад (центру провінції Бадахшан). Бойовики тепер націлені на місто Мазарі-Шаріф — столиці провінції Балх.
Про це повідомляє BBC.
Вранці 11 серпня в Мазарі-Шаріф прилетів президент країни Ашраф Гані, щоб підбадьорити війська і заручиться підтримкою етнічного узбецького воєначальника Абдули Рашида Дустуміма і таджицького лідера Аттоя Мохаммада Нурі для захисту міста.
Урядові сили під натиском бойовиків продовжують відступати. Із захоплених міст йдуть потоки біженців. В Кундузі талібам здалися сотні солдатів, які захищали аеропорт. В інших частинах країни тривають запеклі бої.
Під контролем бойовиків знаходиться вже девʼять з 34 адміністративних центрів. Під загрозою 11 міст, в тому числі Кабул. Оцінки експертів ЄС говорять про те, що таліби контролюють 65% території країни.
Газета Washington Post з посиланням на неназваних офіційних осіб повідомила, що столиця Кабул може пасти за три місяці. Такий сценарій розглядають і військові США.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- На початку серпня таліби почали захоплювати столиці провінцій. Від перемирʼя бойовики відмовилися.