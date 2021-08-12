В Афганистан вернулся знаменитый полевой командир Дустум. Он воевал еще вместе с советской армией

На фоне военных успехов движения «Талибан» президент Афганистана Ашраф Гани заручился поддержкой знаменитого противника талибов, этнического узбекского военачальника Абдулы Рашида Дустума.

Об этом передает France 24.

Договоренности удалось достичь в Мазари-Шариф (центр провинции Балх), куда накануне стороны прибыли для переговоров. 67-летний бывший вице-президент Афганистана, лидер партии «Национальное исламское движения» маршал Дустум возглавит борьбу с талибами. Он заявил, что противник потерпит поражение и север Афганистана никогда не покорится «Талибану».

Под слоган «Дустум вернулся в бой» он вылетел с контингентом коммандос в места боевых действий в Мазари-Шариф — недалеко от пункта Шеберган, который на выходных захватили талибы.