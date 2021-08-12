МИД призвал украинцев немедленно уехать из Афганистана из-за обострения ситуации в стране

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев немедленно покинуть территорию Афганистана из-за обострения вооруженного конфликта.
Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
«В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого входит Афганистан, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины», — говорится в сообщении.
Также в МИД Украины посоветовали украинцам воздержаться от поездок в Афганистан до стабилизации ситуации с безопасностью.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- В начале августа талибы начали захватывать столицы провинций. От перемирия боевики отказались. 11 августа талибы приблизились к Кабулу, захватив город Газни. За три дня они взяли под контроль центры трех провинций.
- На стороне правительства выступил знаменитый полевой командир Дустум. Он заявил, что не даст талибам завоевать север страны.