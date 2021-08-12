МЗС закликало українців негайно виїхати з Афганістану через загострення ситуації в країні

Міністерство закордонних справ України закликало українців негайно залишити територію Афганістану через загострення збройного конфлікту.
Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства.
«У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Таджикистан, до зони відповідальності якого належить Афганістан або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України», — йдеться у повідомленні.
Також у МЗС України порадили українцям утриматися від поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- На початку серпня таліби почали захоплювати столиці провінцій. Від перемирʼя бойовики відмовилися. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу, захопивши місто Газні. За три дні вони взяли під контроль центри трьох провінцій.
- На боці уряду виступив знаменитий польовий командир Дустум. Він заявив, що не дасть талібам завоювати північ країни.