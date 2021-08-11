Дівчина білоруса Протасевича Софія Сапега дала перше інтервʼю

Росіянка Софія Сапега, яку затримали в Мінську з білорусом Романом Протасевичем, дала перше «інтервʼю» — державному телеканалу «Білорусь 1».
Розмова із нею вийшла увечері 10 серпня у програмі «Это другое». Під час інтервʼю 23-річна Сапега розповіла, що відбувалося 23 травня, коли влада Білорусі змусила пілотів Ryanair посадити літак у Мінську. Вона повідомила, що її хлопець, колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич думав, що Сапегу не затримають, і перед посадкою «для забезпечення мінімальної безпеки» передав їй техніку. «Але не вийшло», — сказала вона.
За словами Сапеги, «із розмов з Романом був зроблений висновок», що до посадки літака Ryanair у Мінську причетний «хтось із робочого колективу» Протасевича. Росіянка також заявила в ефірі, що «ніякі співробітники КДБ в літаку нічого не робили з нами — їх не було». Сам Роман Протасевич раніше говорив, що до посадки літака причетний співробітник Nexta Ян Рудік.
В «інтервʼю» Сапега не стала давати оцінок тому, що сталося, адже їй потрібен час для «усвідомлення і тверезого висновку».
«Про плани на майбутнє говорити ще зарано. Але наразі я все ж почуваюся набагато краще, ніж у перші дні. Настрій нормальний. І готова йти далі», — додала росіянка.
Нагадаємо, Сапезі інкримінують три статті, зокрема про розпалювання соціальної ворожнечі, їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Білоруський провладний Telegram-канал 25 травня опублікував відео з нею, де вона говорить, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».
- Софія Сапега — 23-річна громадянка Росії. У дитинстві вона з мамою переїхала до Білорусі, де закінчила школу. Після неї вона вступила до Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі. У травні 2021 року вона відпочивала з Протасевичем, який теж переїхав до Литви, у Греції. Літак, на якому вони 23 травня летіли назад у Вільнюс, примусово посадили в Мінську, а їх обох затримали. 25 червня Протасевича та Сапегу перевели під домашній арешт.
- Авіасполучення з Білоруссю після інциденту із їхнім затриманням припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєдналися США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія. 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.