Протасевича та його дівчину Сапегу перевели під домашній арешт

Білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу, перевели під домашній арешт.
Про це повідомляє «Російська служба BBC» з посиланням на їхніх батьків.
Вітчим Софії Сергій Дудич заявив, що Сапега зараз живе одна в орендованій квартирі в Мінську. Батьки її не бачили, і для них новина стала несподіванкою. Чи зняті з Софії звинувачення, Дудич не сказав.
Посольство Росії в Білорусі підтвердило інформацію про те, що Сапегу перевели.
Про те, що Протасевич переведений під домашній арешт, розповів його батько.
«Мені складно коментувати дії влади, яка у них мета. Може, він втягнутий в якусь політичну гру», — заявив він.
За його словами, звинувачення із Сапеги та Протасевича не зняли. «Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорить», — сказав Протасевич-старший.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія. 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.
- 3 червня білоруський держканал ОНТ показав півторагодинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши того «людиною зі сталевими яйцями».