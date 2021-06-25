Протасевича та його дівчину Сапегу перевели під домашній арешт

Білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу, перевели під домашній арешт.

Про це повідомляє «Російська служба BBC» з посиланням на їхніх батьків.

Вітчим Софії Сергій Дудич заявив, що Сапега зараз живе одна в орендованій квартирі в Мінську. Батьки її не бачили, і для них новина стала несподіванкою. Чи зняті з Софії звинувачення, Дудич не сказав.

Посольство Росії в Білорусі підтвердило інформацію про те, що Сапегу перевели.

Про те, що Протасевич переведений під домашній арешт, розповів його батько.

«Мені складно коментувати дії влади, яка у них мета. Може, він втягнутий в якусь політичну гру», — заявив він.

За його словами, звинувачення із Сапеги та Протасевича не зняли. «Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорить», — сказав Протасевич-старший.