Девушка беларуса Протасевича София Сапега дала первое интервью

Россиянка София Сапега, которую задержали в Минске с беларусом Романом Протасевичем, дала первое «интервью» — государственному телеканалу «Беларусь 1».

Разговор с ней вышел вечером 10 августа в программе «Это другое». Во время интервью 23-летняя Сапега рассказала, что происходило 23 мая, когда власти Беларуси заставила пилотов Ryanair посадить самолет в Минске. Она сообщила, что ее парень, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич думал, что Сапегу не задержат, и перед посадкой «для обеспечения минимальной безопасности» передал ей технику. «Но не получилось», — сказала она.

По словам Сапеги, «из бесед с Романом был сделан вывод», что к посадке самолета Ryanair в Минске причастен «кто-то из рабочего коллектива» Протасевича. Россиянка также заявила в эфире, что «никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами — их не было». Сам Роман Протасевич ранее говорил, что к посадке самолета причастен сотрудник Nexta Ян Рудик.

В «интервью» Сапега не стала давать оценок случившемуся, поскольку ей нужно время для «осознания и трезвого вывода».

«О планах на будущее говорить еще рано. Но на данный момент я все же чувствую себя намного лучше, чем в первые дни. Настроение нормальное. И готова идти дальше», — добавила россиянка.