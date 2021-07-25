Найпопулярніші напрямки серед українців — Польща і Туреччина. В Україну в основному їдуть з Молдови та Росії

Держприкордонслужба України назвала десять найпопулярніших країн серед українців і десять країн, з яких найчастіше їдуть в Україну. Дані стосуються першого півріччя цього року.

Лідером серед українців залишається Польща — за перше півріччя туди їздили понад 1,98 мільйона громадян України. На другому місці Туреччина (774 тисячі українців), а на третьому — Єгипет (705 тисяч).

Наступні місця посіли Угорщина, Росія, Румунія, Білорусь, Словаччина, Молдова і Обʼєднані Арабські Емірати.